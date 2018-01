Radio France organise son "Concert du Nouvel An"

Quelques jours après le Nouvel an, et avec déjà un brin de nostalgie dans le cœur, l’Orchestre national et son directeur musical Emmanuel Krivine célèbreront 2018 d’une manière on ne peut plus viennoise. Valses et polkas de rigueur, de Johann à Josef Strauss, mais aussi d’Offenbach à Tchaïkovski.