Radio France organise le hackathon "Radio-Hacktivity"

Après une conférence introductive et deux workshops de découverte technique, les étudiants d’Epitech réflechiront au développement de la dimension inclusive de l’offre Radio France, avec toute leur créativité et la fougue de jeunes développeurs concernés par cet impératif. Ils prendront notamment en compte "les enjeux de changement climatique, d’égalité des genres, de respect des minorités et d’accessibilité". Pour imaginer ces solutions d’avenir, les étudiants d’Epitech vont disposer d’un outil spécifique : l’Open API de Radio France, mise au point par les équipes d’Ivan Thomas, directeur de la R&D de Radio France, sous la supervision de Guillaume Lecoq, ancien étudiant d’Epitech désormais développeur chez Radio France.