Radio France : nouvelle édition de "Viva l’Orchestra"

Ces musiciens retrouvent les musi­ciens de l’Orchestre National de France qui les encadrent et les conseillent tout au long de 14 répétitions réparties sur 6 mois à Radio France. Ce projet donne lieu à 2 concerts dont celui du 21 juin prochain, pour la Fête de la Musique, à l’Auditorium de la Maison de la Radio à Paris. "Ce rendez-vous est le meilleur symbole de notre activité pédagogique, conçue le plus largement et le plus généreusement possible" a expliqué Michel Orier directeur de la musique et de la création à Radio France.

Avec "Viva l’Orchestra" l’Orchestre National de France rassemble depuis cinq ans des musiciens amateurs de tous âges et de tous niveaux qui travaillent durant la saison entière afin de donner de grands concerts à Paris et à Aix-en-Provence.