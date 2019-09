Radio France mobilisée contre les violences faites aux femmes

Ce mardi 3 septembre, à l’occasion de la journée de mobilisation nationale autour du numéro d’écoute destiné aux femmes victimes de violences et à leur entourage, le 3919, le service public audiovisuel se mobilise. Depuis le 30 août, Radio France, France Télévisions, France Médias Monde et Arte s’engagent à sensibiliser le grand public et améliorer la notoriété du numéro d’écoute 3919 en partageant sur leurs antennes et les réseaux sociaux le logo officiel, le spot radio et les vidéos virales de l’opération.

Les 4 groupes proposent également toute la journée de ce 3 mardi, qui marque aussi l’ouverture du "Grenelle des violences conjugales", des programmations spéciales autour du fléau des violences faites aux femmes : reportages, invités et débats rythment les antennes pour sensibiliser les publics à cette cause nationale.