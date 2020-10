Radio France lance une campagne de publicité pour son application

La promenade du chien, la pile de repassage, la séance de sport, les longs trajets en transports... l'application Radio France veut s’affirmer comme le compagnon idéal du quotidien. L’accroche "Vivons le temps autrement" traduit l’état d’esprit de l’appli : permettre à tous ceux qui courent après le temps de vivre davantage chaque moment grâce "à toute la richesse et la qualité des programmes des antennes de Radio France, et ainsi de voir le temps qu’ils ont – ou qu’ils n’ont pas – autrement".

Un instant n’est pas le même, qu’il se vive avec ou sans l’écoute de l’un des 1.5 million de podcasts et 70 streams des radios nationales, locales et webradios des antennes de Radio France. S’informer, se divertir, se cultiver, chacun y trouvera ce qui lui permettra de vivre son temps pleinement.