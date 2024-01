Radio France lance la 2e édition de Pod'casting

Un jury composé d’une cinquantaine de collaborateurs et collaboratrices représentatifs de tout Radio France sera chargé d’écouter l’ensemble des dossiers et de présélectionner une vingtaine de projets. Les candidats-finalistes seront conviés le 25 avril 2024 à la Maison de la Radio et de la Musique pour présenter leur idée face aux membres du jury final, composé de figures de Radio France. Nouveauté de cette année : chaque projet sera accompagné par un membre du pré-jury qui aidera le/les candidat(s) dans la préparation de leur pitch.Les lauréats de cette 2e édition de Pod’casting seront annoncés le 29 avril 2024.