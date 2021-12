Radio France fait un don de près de 500 enceintes Merlin

Les collaborateurs de Radio France pouvaient, s’ils le souhaitaient, bénéficier d’une enceinte Merlin dans le cadre d’un cadeau de fin d’année ou choisir d'en faire don à une association partenaire. Sur l’ensemble des enceintes distribuées aux associations, près de la moitié provient d’un don d’un salarié. Fruit d’une collaboration entre Radio France et Bayard, soutenue par la Caisse des Dépôts, l’enceinte Merlin accompagne les enfants de 3 à 10 ans dans leur découverte du monde avec des contenus audio sélectionnés dans les catalogues de Radio France et Bayard Jeunesse. Avec ses 250 grammes, sa batterie de 10 heures, et sa conception Made in France en partenariat avec le fabricant Elipson, cette enceinte se positionne comme "le compagnon portable idéal".