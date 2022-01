Radio France et le Centre national de la musique signent un accord de partenariat

"C’est une longue histoire que celle de Radio France et de la création. Je me réjouis qu’elle s’écrive dorénavant avec le soutien du CNM pour enrichir encore le catalogue des œuvres que nous commandons chaque année, continuer à décloisonner les musiques et valoriser tous ceux qui œuvrent à la diversité musicale. Une politique musicale renforcée qui s’inscrit dans la droite ligne de notre engagement historique, que j’ai souhaité réaffirmer en rebaptisant la maison ronde Maison de la radio et de la musique en 2021" a expliqué Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France.