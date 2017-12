Radio France et Arte renforcent leur collaboration

Enfin, Radio France et ARTE vont également développer des outils numériques ludiques et interactifs de chant choral. Un premier projet, soutenu par le ministère de la Culture et le ministère de l’Education nationale, est en cours d’élaboration ; il serait constitué d’une cinquantaine de modules vidéo courts, conçus et réalisés par Radio France et ARTE qui disposent déjà d’expérience et de ressources pédagogiques, grâce à Educ’arte et à l’offre d’éducation culturelle et artistique de Radio France.

"Je me réjouis de la signature de cet accord qui constitue une nouvelle étape prometteuse pour la production de contenus alliant les savoir-faire de Radio France et d’ARTE dans le domaine de la production et la captation sonore et télévisuelle des concerts des formations musicales de Radio France qui vont ainsi s’ouvrir à un nouveau public" a déclaré Mathieu Gallet, Président-directeur général de Radio France.