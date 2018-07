Radio France anime le Concert de Paris ce 14 juillet

Le Chœur de Radio France, la Maîtrise de Radio France et l'Orchestre National de France sous la direction François-Xavier Roth seront mobilisés pour ce grand concert symphonique sur le champ-de-mars aux pieds de la Tour Eiffel, le soir du 14 juillet. Sur scène, le public pourra également applaudir la soprano Aïda Garifullina, la mezzo-soprano Joyce di Donato, le baryton Matthias Goerne ou encore Sarah et Deborah Nemtanu ainsi que Renaud Capuçon aux violons et Khatia Buniatishvili au piano.

Le concert sera diffusé en direct ce14 juillet dès 20h30 sur France Inter lors d'une émission spéciale présentée par Anna Sigalevitch et en simultané par l’Union Européenne de Radio-Télévision sur les antennes de huit pays ainsi que sur France 2 présenté par Stéphane Bern.