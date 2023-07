Radio France : 8 nouveaux projets bénéficieront de l'espace "Transition en commun"

Huit projets ont été retenus par un comité d’experts indépendants et reconnus dans les domaines de l’environnement, du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire. Ces candidatures sont portées par des acteurs agissant activement en faveur de la transition écologique tels que les ONG, associations et autres acteurs à but non lucratif. Chacun de ces projets se verra offrir l’équivalent de 150 messages de 30 secondes maximum sur les antennes de Radio France : sur les 44 antennes locales de France Bleu pour les actions locales, sur France Inter, franceinfo et France Bleu pour les projets nationaux.

Tous ces projets sont sélectionnés selon un cahier des charges précis et prenant en compte cette année deux nouvelles thématiques : la biodiversité et le changement climatique.