Radio France : 3 questions à François Desnoyers

LLPR - Pourquoi avoir voulu candidater à la présidence de Radio France ?

François Desnoyers - En près de 20 ans dans l’audiovisuel public, j’ai passé 15 années à Radio France. De journaliste à Directeur Général Délégué aux Antennes. Je connais particulièrement bien cette entreprise et je suis convaincu que l’ampleur des transformations qu’elle va devoir engager réclame l’expérience d’un professionnel issu de ces métiers et totalement imprégné de la culture de ce service public authentique et préservé. C’est un très beau défi que de conduire la transformation de Radio France sans dénaturer tout ce qui fait l’originalité de la radio dans l’univers des médias : c’est avant tout le média privilégié du lien social ; sur ce terrain, la radio est imbattable. J’ai très envie de conduire ces chantiers et de faire émerger ces innovations. Y compris dans la perspective d’un rapprochement avec France Télévisions.

LLPR - Quelles sont les particularités de votre projet ?

FD - Je suis parti d’un constat : sans jamais se renier, Radio France a toujours su innover et a réussi. Le projet est de conduire une démarche globale de transformation en travaillant particulièrement l’action territoriale (mission de service public par excellence), la conquête des jeunes publics, la puissance des marques, l’action musicale et culturelle, et tout ce qui permettra à Radio France de mieux refléter encore toutes les diversités de la société française. Pour cela, je veux privilégier une méthode ; la déconcentration. Cela veut dire que chaque équipe devra travailler sur ces différents axes, qu’elle adaptera à l’ADN de sa chaîne, plutôt que d’appliquer partout les mêmes recettes. C’est un projet profondément participatif, qui suppose un travail managérial considérable et des relations humaines exemplaires.