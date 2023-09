Radio FG, partenaire historique de la Techno Parade

Cette année, son parcours ira de la place Denfert-Rochereau à la place de la Nation, et le public verra défiler une dizaine de chars. À travers cette célébration, la Techno Parade perpétue son engagement en faveur d’une meilleure reconnaissance et diffusion des musiques électroniques, et des valeurs d'égalité et de tolérance historiquement portées par les scènes house et techno. Cette année, l’accent sera mis sur une scène électro engagée dans le changement climatique.

FG est la radio cofondatrice de la Techno Parade, aux côtés de Technopol. Les fers de lance de cette opération furent notamment, en 1998, le Ministre de la Culture Jack Lang, Henri Maurel, Président fondateur de Radio FG et Antoine Baduel, son président actuel.