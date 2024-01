Radio Contact rend hommage à Mademoiselle Luna

Ce vendredi 26 janvier dès 19h, Radio Contact diffusera une émission spéciale "Mademoiselle Luna & Friends". Luca accueillera les dj’s et amis de Mademoiselle Luna afin de lui rendre hommage lors d’une émission résolument festive ponctuée de sets de Mademoiselle Luna, de mixes lives de dj’s comme Kid Noize, Daddy K et Henri PFR et d'interventions d'autres invités.

Par ailleurs, RTL Play diffuse deux documentaires : "Delphine Luna - L'histoire d'un combat" (dans ce documentaire, Mademoiselle Luna explique son combat contre la récidive avec courage, grande détermination et avec un sourire imperturbable) et "Le deuxième combat de Mademoiselle Luna" (un portrait d'une battante qui s'est battue contre le cancer du sein).