Radio Contact embauche un super héros

"Good Morning Man mettra ses super-pouvoirs à la disposition des auditeurs pour le bien-être de tous. Et, ce sont Maria et Olivier qui lui assigneront sa mission en direct dans le Good Morning" indique la station de RTL Belgium.

Pour la petite histoire, ce "Good Morning Man" est né d'une belle histoire : après un appel passé aux auditeurs pour imaginer un super-héros, son costume et prévoir sa confection, Raffaello a envoyé son dessin à l'équipe de Radio Contact : "Le rêve du petit garçon a été réalisé grâce à une couturière de Binche, Andrea, qui a permis à Gaëtan de devenir un super-héros hors du commun" explique Radio Contact.