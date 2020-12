Radio Classique reprogramme tous ses Concerts de Noël

Alors que de très nombreux concerts initialement prévus en cette année demeurent reportés ou annulés, Radio Classique a décidé de rétablir la programmation de ses événements de Noël à la Philharmonie de Paris et à l’Auditorium de Bordeaux. La station, les artistes et les salles en appellent au soutien du public avec deux événements : "Le Grand Concert de Noël" à la Philharmonie de Paris, les 18 et 19 décembre, avec l’Orchestre de la Garde Républicaine, le Choeur de l’Armée Française, la Maîtrise des Hauts-de-Seine et le harpiste Emmanuel Ceysson, puis, "Le Concert de Noël de l’Auditorium de Bordeaux" avec 4 représentations du 17 au 21 décembre, par l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine dirigé par Paul Daniel, avec la soprano Cyrielle Ndjiki-Nya et le violoniste Matthieu Arama.