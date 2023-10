Radio Classique lance la première édition des Trophées de l'Entreprise

Pour Bertrand Dermoncourt, girecteur général de Radio Classique : "Radio Classique est la radio de l’actualité de l’économie et des entreprises. Plus que jamais nous affirmons ce credo, en créant les Trophées de l’Entreprise. Chaque année, un jury constitué de nos journalistes récompensera les entreprises dont la démarche, les produits, les actions ou les résultats nous rappellent à quel point elles sont les moteurs de notre société". La station remettra le trophée de l'innovation, le trophée de l’inclusion, le trophée du développement durable, le trophée du mécénat d’entreprise, le trophée de la reprise, le trophée du "Made in France" ou encore le trophée de la culture.