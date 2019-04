Radio Classique : +4 % d'audience sur un an, un million d'auditeurs par jour

Avec une audience en hausse de +4% par rapport à janvier-mars 2018 et plus d’un million d’auditeurs chaque jour, Radio Classique "confirme ses choix éditoriaux et sa nouvelle grille lancée à la rentrée marquée par l’arrivée de Franck Ferrand (9h-9h30 et 14h-14h30), Laurence Ferrari (12h-14h) et Pauline Lambert (14h30-17h). La radio affiche une audience cumulée de 2% ainsi qu’une part d’audience de 1,7%". Radio Classique est la première radio de musique classique en France et la première radio musicale en durée d’écoute (ex-aequo avec Radio Nova) avec 1h51 d’écoute par auditeur en moyenne. Tous les programmes sont à la hausse et notamment la Matinale de Radio Classique, incarnée par Guillaume Durand et Dimitri Pavlenko, qui connaît également d’excellents résultats avec 368 000 auditeurs chaque matin, soit une progression de +2% vs. JM2018.