Radio-Canada et Radio France s'unissent pour lancer un accélérateur d'idées

L’Accélérateur d’idées de CBC/Radio-Canada se positionne comme "un processus de prototypage simple, social et ludique qui permet aux employés de faire émerger, de faire cheminer et de prototyper des idées novatrices tant numériques que technologiques".

Cet automne, pour la première fois, l'accélérateur d'idées sera orchestré simultanément chez un partenaire de la francophonie, Radio France. Des équipes de chaque côté de l'océan seront à la recherche d'idées toutes plus innovantes les unes que les autres sur le thème : "Créez la radio de demain pour les auditeurs de demain". Au final, un prototype sera produit par Radio-Canada et un second par Radio France. Lancement prévu le 4 octobre.