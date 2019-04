Radio Campus Paris organise son concours de création sonore

"Air du temps", "Distorsion", "Pâtes au beurre", "Voltes phases", "Micro-ondes", "La crue", "Trip Tonic" ainsi que "Oh ! Hé ! Hein ! Bon !" sont les 8 thèmes retenus pour cette édition du concours de création sonore. Les trois meilleures créations seront sélectionnées par un jury composé de personnalités issues du monde radiophonique, médiatique, audiovisuel et musical : Lionel Quentin, réalisateur (France Culture), Carine Fillot (Hack The Radio), la SCAM, Quentin Fouquet (gagnant d’Oreilles curieuses 2018) et Maud Geffray (artiste). Le jury portera une attention particulière à l’originalité de la création, qui pourra être composée de tout type de sons (ambiance sonore, extraits musicaux, entretiens, bruitages…).Règlement et inscriptions : ICI