Radio Campus Paris : avez-vous les "oreilles curieuses" ?

En 2018, Radio Campus Paris fête ses vingt ans. Vingt ans de radio, mais aussi vingt ans de création sonore. La création radiophonique fait en effet partie de l’histoire de Radio Campus Paris, qui a d’ailleurs lancé en 2014 avec le théâtre La Loge un festival dédié à cet art : Brouillage, le premier et unique festival réunissant la création théâtrale et la création radiophonique. La création sonore, c’est aussi des émissions comme "Récréation Sonore"," 37°2", "La Bande FM" et de nombreux formats courts. Et en plus de l’encourager, de la produire et de la diffuser, Radio Campus Paris initie les amateurs à la création radiophonique par le biais d’ateliers, destinés notamment aux étudiants et organise son concours "Oreilles Curieuses".