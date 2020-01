Radio Campus Angers lance un appel aux dons

"Comme certains ont pu le constater au cours de l'été dernier, une suite de problèmes techniques, dû entre autre à un matériel vieillissant et à une défaillance électrique, a fortement perturbé la qualité et la portée de notre diffusion. Nous avons donc dû réinvestir à la fois dans du matériel de diffusion (amplificateur et digiplexeur) ainsi que dans le renouvellent d'une partie de notre parc informatique" explique l'équipe de Radio Campus Angers. Cet investissement matériel imprévu pèse sur la trésorerie de l’association en cette fin d’année, tandis que l'arrivée prochaine de la radio numérique terrestre (DAB+) sur notre territoire va également nécessiter des investissements conséquents.Une page pour récolter des dons est accessible ICI