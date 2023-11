L’Autre Radio organise un "Temps fort du journalisme"

La journée débutera par une matinée professionnelle autour de l’éducation aux médias et à l’information de 9h30 à 12h. Au programme, un temps de partage de projets suivi de trois ateliers avec la participation Patrick Longchamp (journaliste pour RCF radio) et Morgan Large (journaliste pour Radio Kreiz Breizh) ainsi que des acteurs des radios associatives de la FRAP. L'objectif de ce temps est double : fédérer les acteurs de l'EMI en réseau et partager des projets et des outils, des ressources.

Cette journée se poursuivra par une émission sous forme de table ronde enregistrée et diffusée en public et en direct de 20h à 22h au Rex également, avec les journalistes et des acteurs locaux.