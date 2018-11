RTL2 : une campagne dans plusieurs villes de France

"Ils sont Pop-Rock !" s'exclame depuis ce matin RTL2 grâce à une nouvelle campagne conçue par la Direction de la création publicitaire du Groupe M6. "Avec cette campagne de communication, RTL2 confirme son positionnement musical unique, qui fait son succès depuis toujours, autour du son Pop-Rock" explique la radio.

Une campagne massive déployée sur plus de 1 500 faces (Clear Channel France, JC Decaux et Mediatransports) qui se décline dans les principales métropoles françaises : Paris, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes et Toulouse.