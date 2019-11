RTL2 en campagne avec Jean-Louis Aubert

En cette fin d’année, la station pop-rock organise un "Concert Très Très Privé de" Jean-Louis Aubert à New York, le vendredi 13 décembre dans un lieu d’exception à Manhattan : le Sear Sound Studio Ils seront une dizaine de privilégiés à vivre cette expérience exclusive, uniquement sur invitation à gagner en écoutant RTL2. À cette occasion, RTL2 lance donc une importante campagne de communication nationale au cinéma (dans 196 cinémas soit 1 320 salles) jusqu'au 26 novembre, en IPTV et sur le digital (sur Youtube avec 1.8 million d’impressions et 805 000 contacts touchés jusqu'au 23 novembre) avec un spot de 20 secondes dans lequel Jean-Louis Aubert invite les auditeurs à le rejoindre à New-York en écoutant RTL2.





Ce dispositif est soutenu par une campagne presse dans plusieurs titres de la presse quotidienne et magazine qui touchera près de 14 millions de lecteurs.