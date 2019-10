RTL et le groupe M6 face à une cyberattaque inédite, d'autres médias se protègent

Si les auditeurs des radios RTL, RTL2 et Fun Radio n'ont pas été impactés par cette cyberattaque, les équipes internes décrivent une situation de crise sans précédent. "C'est compliqué. Personne n'a accès à ses mails, personne n'a le droit d'ouvrir leurs ordinateurs" explique un porte-parole du groupe M6, joint par La Lettre Pro de la Radio qui n'a pas souhaite faire plus de commentaires. "Une cellule de crise a été mise en place et un comité exécutif (COMEX) s'est réuni en urgence". Selon des témoignages internes, l'outil de travail est fortement dégradé voir indisponible. "Nous devons apporter nos sons sur des clés USB" indique un journaliste de RTL qui évoque même une demande de rançon de la part des hackeurs. Une information qui est démentie par le groupe.Selon l'Express , les collaborateurs ont été invités à rentrer chez eux après avoir posé "une demi-RTT en application des accords d'entreprise".D'autres médias ont pris des mesures pour se protéger, à l'image du groupe TF1 qui a émis un message d'alerte auprès de ses collaborateurs (tweet ci-dessous). En 2015, la chaîne TV5 Monde avait été la cible d'une cyberattaque, le groupe avait perdu le contrôle de ses sites internet, de ses comptes sur les réseaux sociaux, et avait dû couper pendant plusieurs heures les programmes de ses 11 chaînes.