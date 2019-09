RTL et Le Parisien se rejoignent sur le sport

Décrypter et analyser les grandes compétitions sportives en étant au plus près des lecteurs et des auditeurs, tels sont les objectifs de ce partenariat. Depuis le 13 septembre, Le Parisien - Aujourd’hui en France et RTL inaugurent donc ce partenariat par un dispositif commun exclusif avec les experts des deux rédactions pour suivre l’intégralité de la Ligue 1 – Conforama pendant toute la saison ("Soir de Ligue 1" le vendredi de 20h à 23h, "On refait le Match" le samedi de 18h30 à 19h30, "Le Multiplex RTL / Le Parisien - Aujourd’hui en France" le samedi de 19h30 à 23h, "RTL en direct du Parisien – Aujourd’hui en France" le dimanche de 19h30 à 20h et "Soir de Ligue 1" le dimanche de 20h à 23h