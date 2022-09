RMC : une nouvelle campagne pour la rentrée

Charles Matin (4h30-6h30), Apolline Matin (6h30-9h), Les Grandes Gueules (9h-12h), Estelle Midi (12h-15h), le Super Moscato Show (15h-18h), Rothen s'enflamme (18h-20h) et l'After Foot (20h-00h) : de l'info au sport, tous les rendez-vous phares de la semaine sont à retrouver dans la nouvelle campagne de rentrée.

"Dans la famille RMC, il y a des hauts et il y a débats. Énormément de débats" annonce la station. "Sur RMC, on aime se retrouver pour débattre d’info et de sport. Il y a des opinions tranchées chez nos personnalités, mais aussi chez nos auditeurs. Tous partagent la passion des échanges et du débat, avec franc parler et convivialité. C’est ça l’esprit de famille RMC" souligne la radio.