RMC : une imposante couverture de la Coupe du monde

Ayant acquis les droits de diffusion de cette nouvelle Coupe du monde, RMC bouleversera sa grille de programmes et proposera une couverture rédactionnelle ainsi qu'un dispositif éditorial pour suivre en direct les 64 matchs. À 14h, 17h et 20h, la radio donnera le coup d'envoi des rencontres avec Gilbert Brisbois, Jean-Louis Tourre, Pierre Dorian, Nicolas Vilas... RMC sera en direct de 13h à minuit (du 14 juin au 1er juillet), de 14h à minuit (du 1er au 9 juillet) et de 18h à minuit (du 9 au 15 juillet). Par ailleurs, la radio diffusera de 4h30 à 10h, toutes les 30 minutes des "flashs Coupe du monde" puis toutes les heures le reste de la journée. Cette couverture s'effectuera en lien avec les chaînes BFMTV et BFM Sport et notamment sur le digital avec la mise en ligne d'une site dédié au Mondial 2018.