RMC : un dispositif pour l'élection présidentielle américaine

Du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre, les Français vivants aux États-Unis, pourront s'inscrire sur rmc.fr afin de devenir les correspondants exclusifs de RMC pendant cette élection présidentielle américaine. Les sept auditeurs "correspondants RMC" témoigneront et participeront aux débats sur les enjeux de la campagne. Par ailleurs, le 4 novembre, RMC diffusera une matinale spéciale avec une prise d'antenne dès 3h.

Parallèlement, Caroline Philippe et Nicolas Ropert, reporters RMC seront aux États-Unis, de la Floride jusqu'au Delaware avec des reportages à retrouver également sur BFMTV et sur BFM Business.