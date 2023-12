RMC reçoit un nouveau prix pour ses audiences

"Nous sommes très honorés de recevoir ce prix de la plus forte progression de la diffusion numérique en nombre de sessions d'écoutes actives France. Cette distinction vient récompenser, une nouvelle fois, la stratégie digitale de RMC. Celle-ci se veut offrir la meilleure expérience utilisateur à ses auditeurs, tous les jours, et particulièrement lors de grands évènements. C’est une très belle récompense pour l’ensemble de la rédaction de RMC qui a tenu la promesse d’une Radio Digitale 100% Coupe du Monde, 100% Terre Battue… Je suis très heureux pour nos équipes. Ce prix est une reconnaissance de leur passion et leur détermination à servir les auditeurs fidèles de RMC, à la radio et sur son application. Place à l'Euro 2024 et aux Jeux Olympiques et Paralympiques" a expliqué Karim Nedjari, directeur général de RMC.