RMC performe sur le marché numérique

Faut-il y voir un effet "coupe du monde" ? On peut le penser. En juin dernier, selon l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM), RMC a enregistré 24 080 535 écoutes actives depuis la France et 28 066 006 écoutes actives à l'international avec le flux premium. La durée d'écoute par internautes est de 25 min 48 pour un total d'heures écoutées de 12 067 743. La station de NextRadioTV se place ainsi devant France Inter et franceinfo en écoute sur le marché digital.

"Proposant un dispositif digital unique, RMC a su s’adapter en permanence aux nouvelles habitudes d’écoute de ses auditeurs. Dans un contexte de stabilité du média radio, l’explosion en un an de sa croissance sur le digital vient valider sa stratégie de convergence multi-supports" explique RMC.