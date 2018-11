RMC partenaire du congrès des maires

Organisée concomitamment au 101e Congrès des maires et des présidents d'intercommunalité de France, cette soirée rassemblera plusieurs centaines de maires en présence de François Baroin, Maire de Troyes et Président de l’AMF. Cette cérémonie vient conclure le concours initié en septembre dernier où durant plusieurs semaines RMC a reçu près de 450 dossiers candidats. Les maires et les auditeurs se sont mobilisés en nombre pour parvenir à déterminer une sélection de prix dans six catégories* présentée depuis le 5 novembre sur RMC par Éric Brunet. Chaque ville lauréate se verra offrir une campagne de promotion sur RMC et BFMTV. Par ailleurs, "Radio Brunet" réalisera le mardi 27 novembre une émission en direct d’une ville lauréate.