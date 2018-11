RMC organise les "RMC Sport Awards"

Qui succèdera à Pierre-Ambroise Bosse, lauréat l’an passé ? Les internautes sont appeler à voter sur rmcsport.fr pour désigner le "Champion du Sport Français 2018". Les cinq sportifs/équipes ayant comptabilisé le plus de votes sont dévoilés le lundi 26 novembre. Les rédactions de RMC, BFMTV, Le Parisien-Aujourd’hui en France et RMC Sport se réuniront ensuite pour désigner le "Champion du Sport Français 2018". Le grand vainqueur est annoncé le lundi 3 décembre à 16h dans le "Super Moscato Show" sur RMC et en simultané sur RMC Sport. Parmi les nommés : Julian Alaphilippe (vainqueur de la Flèche wallonne, de deux étapes du Tour de France et du maillot à pois), Martin Fourcade (triple champion olympique aux Jeux de Pyeongchang) ou encore Charlotte Bonnet (ttriple championne d’Europe de natation).