RMC : les Grandes Gueules réfléchissent à "La France d’après"

Ils sont médecin, enseignant, agriculteur, commerçant, étudiant, avocat... jusqu’au 15 mai, trois "Grandes Gueules" se réunissent chaque jour pour présenter leurs propositions concrètes liées à leurs corps de métier, et en débattent avec Alain Marschall, Olivier Truchot, les auditeurs de RMC et les téléspectateurs de RMC Story. Les auditeurs et téléspectateurs sont invités quotidiennement à voter sur RMC.fr et les réseaux sociaux de RMC, pour élire les propositions qu’ils jugent les plus pertinentes à appliquer.

Lundi 18 mai, Alain Marschall, Olivier Truchot et l’ensemble des "GG" adresseront directement au Président de la République, Emmanuel Macron, une lettre ouverte avec les 5 solutions les plus plébiscitées par les Français.