RMC lance une consultation sur le sport en France

Du lundi au vendredi, de 20h à 22h dans "RMC, par ici la sortie", une rendez-vous sera dédié durant l'émission pour présenter et débatte des différentes propositions des auditeurs de RMC. Le samedi et le dimanche, de 11h à 13h, dans "Les Grandes Gueules du Sport", des débats seront consacrés à la thématique et à l'ensemble des proposition de la semaine. En parallèle, tout le week-end, les auditeurs pourront voter sur rmc.fr pour choisir les propositions qui leur paraissent les plus pertinentes...

Les résultats de cette grande consultation citoyenne, avec les propositions les plus plébiscitées par les auditeurs, seront dévoilées le samedi 27 juin à partir de 11h puis adressés à Roxana Maracineanu.