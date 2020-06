RMC : Jean-Jacques Bourdin devrait quitter la matinale

"Une page est en train de se tourner à RMC, sans doute la plus emblématique. Le réveil de Jean-Jacques Bourdin va désormais sonner un peu plus tard. Selon des sources concordantes, l'animateur de la matinale qui porte son nom depuis juin 2001, "Bourdin direct", s'apprête à passer la main" écrit Le Parisien . Et, selon le quotidien, Jean-Jacques Bourdin devrait consacrer l'interview politique de 8h30 "un rendez-vous phare à deux ans de l'élection présidentielle". Par ailleurs, le quotidien croit savoir qui remplacera le journaliste à la présentation de la matinale : "Si les discussions courent toujours, plusieurs noms circulent déjà pour prendre la relève en septembre. Apolline de Malherbe semble tenir la corde. La journaliste politique de 40 ans, visage de BFMTV, a un atout indéniable : elle est le joker habituel de Jean-Jacques Bourdin".