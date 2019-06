Des places sont à gagner jusqu’à la veille de l’événement en écoutant RFM Pays-Basque (89.4) et sur la page Facebook RFM Pays-Basque. Les auditeurs peuvent encore s'inscrire et gagner leurs invitations pour y applaudir Boulevard des Airs, Barry Moore et Co&Jane à l'occasion de ce concert privé qui se déroulera au Casino Barrière de Biarritz le mercredi 26 juin à partir de 20h.

Un concert uniquement sur invitations .