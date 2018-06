RFI : un dispositif international pour la Coupe du monde

RFI mobilisera ses correspondants et envoyés spéciaux en Russie, en français et en langues étrangères, au coeur des stades. Aux côtés des émissions "Radio Foot Internationale" et "Mondial Sports", l’antenne s’enrichit de rendez-vous spéciaux avec notamment "Le Journal des Bleus", "Le Journal de la Coupe du monde" et "Le Mondial des équipes africaines".

La radio mondiale diffuse 31 matchs sur son antenne Afrique commentés par les journalistes du service des sports : le match d’ouverture, tous les matchs des équipes de France, du Sénégal, du Nigéria, de la Tunisie, du Maroc et de l’Égypte, quatre huitièmes de finale, tous les quarts de finale, les demi-finales, la petite finale et la finale.