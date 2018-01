RFI remporte le Prix de la meilleure radio francophone publique

Organisés dans le cadre du Salon de la Radio et de l'Audio Digital (25, 26 et 27 janvier 2018), les Grands Prix Radio ont pour objectif de valoriser et de stimuler la profession tant sur le volet des stations, des expériences audio digital que de la création publicitaire radiophonique francophone diffusée sur les radios locales, régionales, nationales et digitales (radios numériques et plateformes de streaming). Ce prix récompense le travail mené dans les domaines de la programmation, la création de contenus, le développement stratégique, le développement technique, la notoriété et l’innovation. Il a été décerné par un jury composé de personnalités de la radio, des médias, de la publicité, du marketing, des études, du droit et de la créativité.



La radio mondiale était nommée aux côtés de VivaCité, station de radio de proximité proposée par la RTBF à Bruxelles.