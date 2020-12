RFI reçoit le Prix du journalisme radio des Médias francophones publics

Nicolas Falez et Nicolas Benita se sont rendus en septembre dernier à Beyrouth, un mois après l’énorme explosion qui a dévasté le port et plusieurs quartiers de la capitale libanaise, faisant 200 morts et des milliers de blessés et de sans-abris. Cette catastrophe s’est ajoutée à l’accumulation de crises qui ont frappé le Liban : le pays vit une véritable descente aux enfers économique, sur fond de blocage politique. Le Prix du journalisme radio des Médias francophones publics (MFP) distingue chaque année le meilleur traitement d'un événement d'actualité, la meilleure enquête ou le meilleur reportage sur un fait de société présenté par les rédactions des cinq radios membres des MFP : Radio France, Radio-Canada, RFI, la RTS et la RTBF.Pour écouter le reportage, c'est ICI