RFI : près de 400 000 abonnés gagnés en 10 jours sur une chaîne WhatsApp

Le lancement de cette chaîne fait partie des dispositifs de couverture de la CAN 2024 et confirme le succès des chaînes de France Médias Monde sur WhatsApp. À ce jour, la chaîne de France 24 en français compte plus de 3.1 millions d'abonnés, celle dédiée à l'émission "Appels sur l'actualité" de RFI totalise près de 1.6 million d'abonnés, et la chaîne de RFI approche le million d’abonnés.

"La réussite de cette chaîne WhatsApp éphémère dédiée à la CAN illustre l'engagement des audiences suscité par le traitement quotidien et interactif de l'actualité par RFI et France 24, médias référents en Afrique pour la couverture de cette compétition" précise un communiqué ce jeudi matin.