RFI : neuvième édition du Prix Théâtre RFI

Quels seront les sujets forts abordés cette année ? De quelle humanité témoigneront les auteurs lors de cette édition ? Avec quels mots, dans quel style ? C’est aux artistes d’apporter leur réponse. L’appel à écriture pour la 9e édition du Prix Théâtre RFI est ouvert, et les auteurs et autrices ont jusqu’au 7 mai 2022 minuit pour envoyer leurs textes, à l’adresse prix.theatre@rfi.fr Une douzaine de textes seront présélectionnés pour leurs qualités littéraires, dramaturgiques et leur originalité, avant d’être soumis en septembre prochain au vote final du jury. Pour participer, les auteurs doivent avoir entre 18 et 46 ans, être originaires et installés dans un pays situé en Afrique, Océan indien, Caraïbes (hors Dom-Tom), Proche ou Moyen-Orient.