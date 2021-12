RFI met Ariane Mnouchkine à l’honneur dans De vive(s) voix

Au cours de ces quatre entretiens, la metteure en scène se raconte et entremêle son histoire à celle de ce lieu (le Théâtre du Soleil) qui imprègne ses créations depuis 1971.

De plus, cette série c’est aussi l’occasion d’entendre la voix de celles qui ont travaillé avec Ariane Mnouchkine, comme par exemple l’écrivain et dramaturge Hélène Cixous, la sinologue Marie Holzman et enfin l’actrice Juliana Carneiro da Cunha qui présente sa comédie musical « As Comadres », qui est également à l’affiche de L’Île d’or.



De Vive(s) Voix est une émission consacrée à la langue française dans le monde et aux cultures orales. Ainsi, cette série de 4 volets consacrée à Ariane Mnouchkine est une belle manière de rendre hommage à la langue théâtrale, dont elle est l’une des figures majeures depuis plus de cinquante ans.