RFI lance son offre d’information en ukrainien

Installée à Bucarest aux côtés des équipes de RFI România et composée de 16 journalistes, la rédaction de RFI en ukrainien propose des contenus (articles, photos, vidéos et plus tard des podcasts) sur la situation en Ukraine, en Russie et dans toute la région, mais aussi des sujets liés à l’actualité européenne et internationale, ainsi qu’aux personnes déplacées en raison du conflit. La rédaction propose également des contenus vidéos exclusifs venant de témoins directs des événements dans la région, publiés après un très strict processus de vérification de l’information. La rédaction peut en outre s’appuyer sur les ressources éditoriales des autres rédactions de RFI et de France 24, mais aussi d’agences de presse (AFP et Associated Press), ainsi que sur l’expertise et la disponibilité des équipes de RFI România.