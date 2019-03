RFI : journée spéciale ce 8 mars

Ce vendredi 8 mars, Inna Modja, artiste engagée contre l’excision et les violences faites aux femmes, marraine de la Maison des Femmes à Saint-Denis, sera la rédactrice en chef du jour sur RFI. Elle participera à la matinale "RFI Matin" de Magali Lagrange ainsi qu’à de nombreux magazines, notamment "Appels sur l’actualité" de Juan Gomez, "Priorité Santé" de Caroline Paré et "Couleurs tropicales" de Claudy Siar. Plusieurs émission comme "7 milliards de voisins" d’Emmanuelle Bastide, "C’est pas du vent" d’Anne-Cécile Bras, "Accents d’Europee de Juliette Rengeval, Frédérique Lebel et Catherine Rolland, ainsi que eL’Invitée de la mi-journée seront également consacrés à ce sujet.



Le site de RFI proposera aussi une série de portraits intitulée "Pionnières" et les rédactions de RFI en langues étrangères s’associent à cette programmation avec des rendez-vous spéciaux, des articles et des reportages.