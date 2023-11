RFI et France 24 suivies par plus d’un habitant sur deux au Togo

RFI et France 24 rassemblent chaque semaine 58.3% de la population à Lomé, qui suit au moins l’un des deux médias. Ils y enregistrent une notoriété maximale avec 89.2% des habitants qui déclarent connaître RFI et/ou France 24. Ces performances broadcast de RFI et France 24 sont complétées par de bons résultats sur le numérique, en termes de visites et de vidéos vues en ligne pour les deux médias.

RFI reste la radio la plus écoutée chaque jour à Lomé et conforte son rang de première radio auprès du grand public avec 32.5 % des habitants qui l’écoutent quotidiennement (+5.9 pts vs 2020). RFI confirme également son statut de première radio auprès des cadres et dirigeants avec 44.2 % d’entre eux qui l’écoutent quotidiennement. (+5.5 pts vs 2020).