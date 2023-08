RFI et France 24 s’indignent de la suspension de leur diffusion au Niger

Alors que RFI et France 24 ont déjà subi la censure au Mali et au Burkina Faso ces derniers mois, le groupe rappelle son attachement sans faille à la liberté d’informer, au pluralisme de l’information, comme au travail professionnel et à la sécurité des journalistes.

Au Niger, RFI compte 7 relais FM, en plus des ondes courtes qui diffusent ses programmes en français, en haoussa et en fulfulde, ainsi que plusieurs accès satellitaires (en clair sur le satellite SES 5, Eutelsat 16A et SES 4). Un réseau de radios partenaires diffuse également ses programmes en français, en haoussa et en fulfulde. En 2022, 1,9 million d’auditeurs écoutaient la radio chaque semaine dans le pays (18% de la population) et elle était la première radio internationale auprès des leaders d’opinion. France 24 était quant à elle suivie par un quart de la population nigérienne chaque semaine.