RFI et France 24 plébiscitées en Afrique francophone

39% des auditeurs de RFI et 48% des téléspectateurs de France 24 ont déclaré écouter et regarder plus qu’avant les deux médias du groupe France Médias Monde. 50% d’entre eux ont indiqué une hausse d'au moins 30 minutes de leur durée d’écoute habituelle. RFI est perçue comme étant une radio "qui donne des informations précises et détaillées sur le Covid-19" et "qui prend le temps de décrypter et analyser l’information en lien avec la crise sanitaire".

Les informations délivrées par France 24 sur la crise sanitaire sont jugées "crédibles" et la chaîne s’affirme à travers son "offre de programmes de qualité sur le sujet de la crise sanitaire".