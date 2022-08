RFI et France 24 confirment leur succès au Tchad

Écoutée par plus de trois habitants sur cinq chaque semaine (62,7%) à N’Djaména, RFI demeure un acteur majeur du paysage radiophonique tchadien. Elle se classe dans le Top 3 des radios les plus connues et les plus écoutées de la capitale. Sur la cible des cadres et dirigeants, RFI arrive en tête de tous les indicateurs d’audience, avec près de 90% d’entre eux qui l’écoutent chaque semaine. Sur les environnements numériques, l’écoute en podcast et en direct a été multipliée par quatre depuis 2019. Des résultats complétés par une forte dynamique du site Internet qui enregistre plus de 112 000** visites par mois, pour une durée moyenne de plus de 15 minutes par visite. RFI est perçue comme étant une radio dotée d’un "important réseau de correspondants dans le monde et en Afrique", délivrant des "informations fraiches" pour presque les trois quarts des auditeurs mensuels de RFI.